Die Wirtschaft wachse, und es bestünden bei den meisten Unternehmen entsprechende Spielräume. «Leistung und Arbeit sollen sich für alle lohnen», so Bauer. Doch dies sei heute nicht der Fall. Der Erhalt von Arbeitsplätzen sei zwar wichtig, doch Zurückhaltung bei den Löhnen sei jetzt das falsche Signal.