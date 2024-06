Aufgrund des Fachkräftemangels sei es wichtig, dass auf Bundesebene Massnahmen als Teil einer echten nationalen Strategie zur Unterstützung des Wiedereinstiegs eingeführt würden, teilte Travailsuisse am Donnerstag vor den Medien in Bern mit. Jedes Jahr kehrten nämlich laut Zahlen des Büros für arbeits- und sozialpolitische Studien (Bass) zwischen 9000 und 12'000 junge Mütter nach der Geburt ihres Kindes unfreiwillig nicht an ihren Arbeitsplatz zurück.