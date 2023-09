Die Delegierten der Arbeitnehmerorganisation Tranvail.Suisse haben am Samstag an ihrem Kongress in Bern Präsident Adrian Wüthrich einstimmig für vier weitere Jahre im Amt bestätigt. Bundesrat Guy Parmelin anerkannte als Gastredner den Wert der Sozialpartnerschaft.

09.09.2023 12:58