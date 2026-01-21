Höhere Prämien und gute Finanzgeschäfte haben dem US-Versicherer Travelers 2025 mehr Gewinn eingebracht. Der Überschuss sprang im Vergleich zum Vorjahr um gut ein Viertel auf rund 6,3 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch in New York mitteilte. Im vierten Quartal legte der Gewinn dank rückläufiger Katastrophenschäden um ein Fünftel auf 2,5 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten im Schnitt mit höheren Schäden und weniger Gewinn gerechnet.