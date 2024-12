Selenskyj: Von Biden hängt sehr viel ab

Der ukrainische Präsident hatte am Wochenende in Paris gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron den künftigen US-Präsidenten Donald Trump getroffen. Nun kündigte Selenskyj an, er wolle demnächst mit dem noch amtierenden US-Präsidenten Joe Biden telefonieren, um mit ihm über eine Nato-Mitgliedschaft zu sprechen. «Denn er ist der jetzige Präsident der USA - und von seiner Meinung hängt natürlich sehr viel ab.» Selenskyj fügte an: «Das jetzt mit Trump zu diskutieren, bevor er seinen Posten im Weissen Haus eingenommen hat, hat nicht so viel Sinn.»