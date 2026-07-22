Trotz der Spannungen im Verhältnis zwischen China und den USA sieht US-Aussenminister Marco Rubio Möglichkeiten für Kooperationen vor dem erwarteten US-Besuch von Chinas Staatschef Xi Jinping. «Offen gesagt wäre es leichtsinnig und unverantwortlich, wenn die USA und China keine Beziehungen hätten, in Anbetracht des Einflusses, den unsere Länder auf die globale Wirtschaft und die Welt haben», sagte er am Rande des Aussenministertreffens der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in Manila auf den Philippinen. Ein Konflikt zwischen beiden Ländern hätte «dramatische Auswirkungen», erklärte er.