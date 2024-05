Humanitäre Helfer in der Grenzstadt Rafah im Gazastreifen haben am Freitag von verheerenden Zuständen berichtet. «Ich arbeite seit fast 30 Jahren bei humanitären Grosseinsätzen und war noch nie in eine so verheerende, komplexe und unberechenbare Situation involviert wie diese», sagte Hamish Young, Nothilfekoordinator des UN-Kinderhilfswerks Unicef. «Die Notlage im Gazastreifen hat ein noch nie dagewesenes Ausmass erreicht», sagte der Vertreter des UN-Nothilfebüros OCHA, Georgios Petropoulos. Beide waren in Rafah und sprachen über Videolink mit Reportern in Genf.