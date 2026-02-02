Auch der Online-Marktplatz Chrono24 hat bei einer Analyse von Millionen von Transaktionen auf der Plattform im vergangenen Jahr festgestellt, Sammler hätten sich vom Motto «Grösser ist besser» verabschiedet. Die Nachfrage nach rechteckigen Gehäusen sei um 9,3 Prozent gestiegen, teilte das Unternehmen in Karlsruhe mit. Die Dominanz runder Taucheruhren sei aufgebrochen. Der BVSU geht hingegen davon aus, dass das Runde wieder die Oberhand gewinne.