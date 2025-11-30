Bei der Erbschaftssteuerreform liegt der Nein-Stimmenanteil bei 83,66 Prozent. Gegen die Service-citoyen-Initiative stimmten bisher 84,06 Prozent der Stimmberechtigten.
(AWP)
Im Kanton Graubünden zeichnet sich bei den eidgenössischen Abstimmungen ein wuchtiges «Nein» zur Erbschaftssteuerreform und ein ebenso klares «Nein» zur Service-citoyen-Initiative ab. Das ist das Bild nach Auszählung von 84 der 100 Gemeinden.
(AWP)