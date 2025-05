Besonders hoch sind die Quoten unbesetzter Schreibtische demnach bei Dienstleistern: So meldeten in Werbung und Marktforschung über 60 Prozent der befragten Firmen mangelhaft ausgelastete Büros, in Film und Fernsehen waren es 59 Prozent, in der IT-Branche 53 Prozent.