Im neuen Jahr könnte die deutsche Wirtschaft wieder an Fahrt gewinnen - nicht zuletzt wegen der staatlichen Milliardenausgaben. Forschungsinstitute wie das Ifo, das RWI Essen und das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) haben ihre Prognosen für 2026 zuletzt aber gesenkt und erwarten nur ein Plus von rund einem Prozent oder weniger.