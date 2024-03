«Letztendlich ist es die wirtschaftlich vernünftigste Lösung», sagte Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform. Denn Abel gehe in seinem Treuhandplan davon aus, dass sich der Immobilienmarkt in den kommenden Jahren erholt. «Klar ist, dass am Ende Signa nur mehr am Papier bestehen bleibt», sagte Weinhofer.