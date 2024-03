«Wir mussten zwar ab Zürich nach Luxemburg fliegen, was pro Person in Business 500 Franken kostete, und dort nochmals übernachten und essen, was rund 500 Euro für beide kostete, aber das war es uns wert», so Herrmann. Kein Wunder: Statt 13'000 Franken gaben Herrmann und seine Frau rund 4600 Franken für die Business-Flüge nach Seoul aus, inklusive kurzem Luxemburg-Aufenthalt. Eine Ersparnis von 8400 Franken!