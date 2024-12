Erste Analysen deuten auf ein «bisher unbekanntes Fehlerbild» an einem Triebwerk hin, schrieb die Swiss in einer internen Mitteilung. Eine Swiss-Sprecherin bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Dienstag den Inhalt des Memos. Darin hiess es, der Motor habe «plötzlich und unerwartet versagt».