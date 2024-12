Die Staatsanwaltschaft in Österreich leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Sie ordnete eine gerichtsmedizinische Obduktion des verstorbenen Crew-Mitglieds an, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte. Diese werde in den kommenden Tagen erfolgen. Ein Flug-Sachverständiger soll die Ursache der starken Rauchentwicklung an Bord des Flugzeugs und des damit einhergehenden Flugabbruchs eruieren.