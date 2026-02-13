Das Papier legte in Paris bis auf 331,70 Euro zu, womit sie das rund einen Monat alte jüngste Rekordhoch übertraf. Zuletzt lag die Aktie gut 7 Prozent im Plus. Auf Sicht von einem Jahr hat der Kurs rund ein Drittel gewonnen, in den vergangenen fünf Jahren hat er sich verdreifacht. Die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs hoben die Aussichten für den Finanzmittelzufluss dieses Jahr als stark hervor. Die neuen Mittelfristziele lägen im Rahmen der Erwartungen.