Das Feuer sei gelöscht worden und auch das Flugzeug sei nach Notlandung von der Flughafenfeuerwehr überprüft worden, teilte der Flughafen mit. Die betroffene Startbahn wurde kurzzeitig gesperrt, alle anderen Flugzeuge konnten aber planmässig starten und landen. Die Passagiere von United-Airlines-Flug 803 wurden auf einen anderen Flug nach Tokio umgebucht.