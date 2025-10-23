Allerdings bereitet dieser Antrieb den Herstellern seit zwei Jahren milliardenschwere Sorgen: Weil Pratt & Whitney bei der Herstellung jahrelang ein mangelhaftes Pulvermetall verwendet hatte, mussten die Unternehmen seit 2023 rund 3.000 Turbinen in die Wartung zurückrufen. Die Reparatur dauert pro Triebwerk im Schnitt jeweils über 100 Tage, weswegen seitdem und noch bis 2026 jeweils hunderte Flugzeuge weltweit am Boden bleiben müssen. Wegen der notwendigen Rückstellungen erlitt MTU 2023 den einzigen Jahresverlust in der inzwischen mehr als 90-jährigen Firmengeschichte.