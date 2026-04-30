Der Triebwerksbauer MTU hat trotz schwacher Auslieferungen von Airbus und des schwachen US-Dollar im ersten Quartal zugelegt. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (ber Ebit) wuchs ebenso stark auf 320 Millionen Euro und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Der Vorstand um MTU-Chef Johannes Bussmann hält an seinen Jahreszielen fest, rüstet sich aber für mögliche Belastungen durch den Iran-Krieg.