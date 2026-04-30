«Wir entwickeln Szenarien für den Fall eines länger andauernden Kriegsgeschehens und sind bereit, Massnahmen zu ergreifen, um gegenzusteuern», sagte Finanzchefin Katja Garcia Vila. Im ersten Quartal habe sich der Krieg auf die MTU-Zahlen noch nicht ausgewirkt. Allerdings zehrte der Wertverlust des US-Dollar am Erlös, weil Passagier- und Frachtjets weltweit in Dollar gehandelt werden. Der Nettogewinn des Konzerns ging zudem um elf Prozent auf 200 Millionen Euro zurück.
Für das Gesamtjahr rechnet die MTU-Spitze weiterhin mit einem Umsatz zwischen 9,2 und 9,7 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn soll bei 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro liegen und damit mindestens so hoch wie im Vorjahr./stw/jha/
(AWP)