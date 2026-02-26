Kurz nach dem Handelsstart in London gewann das Papier zeitweise mehr als acht Prozent auf 1.420 britische Pence. Zuletzt lag der Kurs noch mit knapp sechs Prozent im Plus. Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie damit etwa ein Fünftel an Wert gewonnen. In den vergangenen drei Jahren hat sich ihr Wert sogar in etwa verzehnfacht. Das Unternehmen ist an der Börse inzwischen umgerechnet mehr als 130 Milliarden Euro wert. Zum Vergleich: Der deutsche Konkurrent MTU kommt gerade mal auf 20 Milliarden Euro.