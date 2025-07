Deutlich zulegen soll in diesem Jahr der Absatz der Leap-Triebwerke, die die Mittelstreckenjets von Boeing und Airbus antreiben. Safran baut diese Turbinen in einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem US-Konzern GE Aerospace . Die Franzosen wollen in diesem Jahr 15 bis 20 Prozent mehr dieser Antriebe ausliefern als im Vorjahr.