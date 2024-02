Bereits im vergangenen Jahr musste Andriès das Auslieferungsziel infolge der Probleme an Boeings Mittelstreckenjet 737 Max einstampfen. Die Leap-Triebwerke kommen zudem beim Airbus- Mittelstreckenjet A320neo zum Einsatz. In diesem Jahr will Safran insgesamt 20 bis 25 Prozent mehr Exemplare an seine Kunden übergeben, nachdem das Plus 2023 bei 38 Prozent gelegen hatte. Ursprünglich hatte der Konzern sich noch 50 Prozent Plus vorgenommen, dann aber das Ziel auf 40 bis 45 Prozent gesenkt.