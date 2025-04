Die Aktie legte am Vormittag in Paris um mehr als fünf Prozent zu und führte damit die Gewinnerliste im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 an. In ihrem Sog legte auch das Papier des Konkurrenten MTU um fast vier Prozent zu. Analysten lobten die Zahlen. Gestützt von einer anhaltenden Stärke des kommerziellen Ersatzteil- und Wartungsgeschäfts in allen Segmenten seien die Erlöse des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns besser als vom Markt erwartet ausgefallen, bemerkte RBC-Analyst Ken Herbert.