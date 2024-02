Vorstandschef Lars Wagner nannte 2023 deshalb «ein Jahr der Gegensätze für die MTU». Die enormen Belastungen durch den Triebwerksrückruf rissen das Unternehmen zum ersten Mal in seiner 90-jährigen Geschichte in die roten Zahlen. Ohne die Sonderbelastung hätte der Vorstand Rekordwerte verkünden können, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte.