Die Zahlung entspreche der zuvor festgelegten Bedingung der Put-/Call-Vereinbarung, teilte Trifork am Mittwochabend in einem Communiqué mit. Zahlen nannte das Unternehmen mit Sitz in Schindellegi keine. Die Transaktion solle nächsten Monat abgeschlossen werden. Der Deal habe keine Folgen für die finanziellen Ziele von Trifork im laufenden Jahr, da Nine A/S bereits in den Prognosen von Trifork für Umsatz und Gewinn pro Aktie enthalten sei, hiess es weiter.