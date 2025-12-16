Venezuela wiederum erklärte die Zusammenarbeit mit Trinidad im Erdgasbereich für beendet, weil das Land sich am «Diebstahl des venezolanischen Erdöls» beteiligt habe. Konkret warf die Regierung in Caracas dem Nachbarland vor, an der Stürmung eines Öltankers vor der venezolanischen Küste durch US-Einheiten beteiligt gewesen zu sein. Wie genau dies geschehen sein soll, teilte das venezolanische Aussenministerium in seiner Erklärung nicht mit.