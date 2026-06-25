Fünf bis zehn Prozent im Restaurant

Bei einer Restaurantrechnung von rund 64 Franken werden im Schnitt knapp vier Franken Trinkgeld gegeben. Das entspricht etwa sechs Prozent. Fast 44 Prozent der Befragten runden in diesem Fall auf 70 Franken auf, rund ein Drittel auf 65 Franken. Bei einer Rechnung von 112 Franken liegt das durchschnittliche Trinkgeld bei sieben Franken; viele machen daraus 120 Franken. Wird die Rechnung höher, steigt der absolute Trinkgeldbetrag, prozentual fällt er aber etwas tiefer aus.