Mitte Mai - Pastmilch frei!

Milch ist in der Schweiz das, was andernorts Öl und hohe Benzinpreise sind - nämlich politischer Zündstoff. Immer wieder wurde in der Schweiz heftig darüber gestritten, «wer wann wo welche Milch verkaufen durfte - und wer wann wo und wem Milch liefern musste». So auch Anfang der 1960er-Jahre, wie die Autoren des Archivs für Agrargeschichte in ihrem Grundlagenwerk zur Schweizer Milchwirtschaft, «Milch für alle», beschrieben.