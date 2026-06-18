Wie schon so oft sei das «liebe Geld» auch in Bonn ein Thema mit grossem Leidensdruck geblieben, sagte Fentje Jacobsen vom WWF Deutschland. Mit Blick auf die Weltklimakonferenz in Antalya reiche es deshalb nicht aus, Entscheidungen weiter aufzuschieben: Bereits im Vorlauf müssten klare Finanzzusagen und konkrete Umsetzungspläne auf den Tisch, um weitere Fortschritte möglich zu machen. Die Klimakrise sei nur zu stoppen, wenn Kohle, Öl und Gas in den Hintergrund rückten und erneuerbare Energien die Zukunft bestimmten. «Aber auch hier fehlt der konkrete Fortschritt. Das sehen wir auch am Beispiel Deutschland. Hier tritt die Bundesregierung aktuell leider auf die Bremse, anstatt die Energiewende mit voller Kraft zu vollziehen», so Jacobsen.