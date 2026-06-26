Er selbst hat den Freilandgemüsebau bereits vor drei Jahren aufgegeben - wegen der zunehmenden Wetterextreme, von Hagel bis zu Hitzewellen. Und auch Lehmann erinnerte sich, als er noch ein Kind gewesen sei, habe es immer mal wieder geregnet. Heute wechselten sich intensive Regenphasen mit Hitzewellen ab, was den Gemüseanbau deutlich erschwere.