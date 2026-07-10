Andere US-Vertreter hätten die Vermutung geäussert, Israels Warnung könne ein Versuch sein, Trump hinsichtlich seines weiteren Vorgehens im Konflikt mit dem Iran zu beeinflussen, berichtete der US-Sender weiter. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuletzt für einen deutlich härteren Kurs gegenüber Teheran plädiert und geriet darüber mit Trump aneinander. Trump hatte auf dem Rückflug vom Nato-Gipfel in Ankara nicht wie erwartet die neue Air Force One benutzt und damit Spekulationen über Sicherheitsrisiken des Geschenks aus dem Golfemirat Katar angeheizt. «Ich bin die Nummer eins auf der Todesliste des Irans», sagte der Präsident später./mar/DP/nas