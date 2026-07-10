Berichten des US-Senders CNN und des Portals Axios zufolge, die sich auf Diplomaten beriefen, war eine Delegation aus Katar in den Iran gereist, um zu vermitteln. Eine Bestätigung aus Katar gab es dafür zunächst nicht. Das katarische Aussenministerium teilte lediglich mit, man unterstütze weiterhin die Bemühungen zu einer Entspannung der Situation und zum Erreichen eines umfassenden Abkommens. Die Freiheit der Schifffahrt in der Strasse von Hormus müsse sichergestellt werden, hiess es weiter.