«Realitätsfernes Narrativ»

Bezüglich der Anerkennung Palästinas - die im US-amerikanischen Plan nicht klar zum Ausdruck kommt - blieb der Tessiner Bundesrat während der Reise auf seiner Linie. Die «Perspektive ist eine Zwei-Staaten-Lösung, aber es ist noch zu früh für eine Anerkennung des palästinensischen Staates», sagte der Aussenminister. Die kommenden Monate bis zu den von der Palästinensischen Autonomiebehörde angestrebten Wahlen im nächsten Jahr werden nach Ansicht von Cassis entscheidend sein.