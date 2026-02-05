Europa will sich mit den höheren Zöllen vor allem gegen billigere Importe aus China schützen. Nachdem bereits USA, Indien und Lateinamerika strengere Schutzmassnahmen in Gang gesetzt haben, gibt es Sorgen vor einer Überschwemmung der europäischen Märkte mit Stahl aus der Volksrepublik. China ausgeklammert, schätzt ArcelorMittal, dass der weltweite Stahlverbrauch im laufenden Jahr um zwei Prozent zulegen dürfte. Auch die Stahlproduktion und die Auslieferungen dürften in allen Regionen ansteigen, dank operativer Verbesserungen aber auch durch den Einfluss neuer Handelsbarrieren, hiess es vom Konzern./tav/err/mis