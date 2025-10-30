Analysten äusserten in ersten Kommentaren nur wenig Kritik. Der Ölkonzern habe in etwa wie von ihm selbst und am Markt gedacht abgeschnitten, konstatierte etwa Biraj Borkhataria von der kanadischen Bank RBC. Auch die Ergebnisse in den einzelnen Geschäftsbereichen seien von den Erwartungen kaum abgewichen. Zugleich hob er den zuletzt gestiegenen Barmittelfluss hervor sowie die gesunkene Verschuldung - dafür, wie es mit dieser weitergehe, sollten auch die für das vierte Quartal geplanten Verkäufe entscheidend sein.