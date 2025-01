«Sie treten unsere Verfassung mit Füssen.»

Der Maduro-Regierung warf sie einen Staatsstreich vor. «Sie treten unsere Verfassung mit Füssen.» In Venezuela liegt ein Haftbefehl gegen González vor. Anfang September war er nach Spanien ausgereist und hatte dort politisches Asyl beantragt. Vom Militär hatte der 75-Jährige dennoch schon Gehorsam gefordert. «Als Oberbefehlshaber befehle ich dem militärischen Oberkommando, illegale Befehle derjenigen zu missachten, die die Macht an sich gerissen haben, und meine Sicherheitsbedingungen für die Übernahme des Präsidentenamtes vorzubereiten», teilte González in einem Video mit, in dem er sich selbst als Präsident bezeichnete.