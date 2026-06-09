USA-Exporte legen gegenüber März leicht zu

Auch im April blieben die USA wichtigster Aussenhandelsmarkt für Deutschland - die Exporte in die Vereinigten Staaten hatten einen Wert von 11,4 Milliarden Euro. Das waren zwar 1,8 Prozent mehr als noch im März dieses Jahres, verglichen mit April 2025 ergab sich jedoch ein Minus von 12,9 Prozent. Die Ausfuhren in die Volksrepublik China gaben im Vergleich zum März um 3,5 Prozent nach auf 5,8 Milliarden Euro.