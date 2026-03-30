Portugals Regierung erwartet von Lufthansa und anderen grossen Airlines in dieser Woche Kaufangebote für einen Anteil an der Staatsfluglinie TAP. Er denke, dass Lufthansa, die Air France-KLM und die British-Airways-Mutter IAG die Chancen eines Einstiegs bei TAP aus einer mittel- und langfristigen Perspektive betrachteten, sagte Portugals Finanzminister Joaquim Miranda Sarmento dem Sender Bloomberg TV am Montag. Er denke daher nicht, dass die vom Iran-Krieg ausgelöste Krise einen grossen Einfluss auf das Interesse der Käufer und die Konditionen haben werde.