Risiko Iran-Krieg

Als Bedrohung für die deutschen Exporteure könnte sich der wieder aufgeflammte Iran-Krieg erweisen, wo die Zeichen zunächst auf Deeskalation standen. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch nach Angriffen auf Schiffe in der Strasse von Hormus den vorläufigen Waffenstillstand für nichtig erklärt und erneut Ziele im Iran angreifen lassen. Der Iran reagierte mit Attacken auf Kuwait und Bahrain, in der Folge zogen die Ölpreise zeitweise an. Höhere Transportkosten treffen die Exportnation Deutschland besonders, die ohnehin schwierige Zeiten mit Konkurrenz aus China und Zöllen aus den USA erlebt.