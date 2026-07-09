Trotz Belastungen durch den Iran-Krieg sind die deutschen Exporte im Mai den vierten Monat in Folge gestiegen. Das überraschte positiv, denn Volkswirte hatten im Durchschnitt mit einem leichten Rückgang gerechnet. Dank eines starken Geschäfts mit den USA wuchsen die Ausfuhren kalender- und saisonbereinigt um 0,9 Prozent auf 137,9 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Zum Vorjahresmonat Mai 2025 stand ein Plus von 6,1 Prozent. Ökonomen schöpfen mit den Zahlen Hoffnung für die schwächelnde deutsche Wirtschaft.