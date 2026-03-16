Das Geschäftsmodell der Group Mobility habe sich trotz angespannter wirtschaftlicher und politischer Begleitumstände als widerstandsfähig und ertragsstark erwiesen, sagte der neue Vorstandschef der VW Financial Services, Anthony Bandmann. In Deutschland laufen ihm zufolge knapp 70 Prozent aller ausgelieferten Fahrzeuge des VW-Konzerns durch Bücher der Group Mobility, bei den Elektrofahrzeugen sind es 82 Prozent.