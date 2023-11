Der Berliner Senat will die Planungen für Bauprojekte der angeschlagenen Signa-Gruppe wie am Neuköllner Hermannplatz trotz der Finanzprobleme des Unternehmens weiterverfolgen. «Wir beobachten die Entwicklung bei Signa sehr genau», teilte der Sprecher der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Martin Pallgen, am Donnerstag mit. «Wir haben ein städtebauliches Interesse an der Entwicklung der verschiedenen Projekte, an denen auch viele Arbeitsplätze hängen.» Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

09.11.2023 12:55