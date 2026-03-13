Die Marine werde das relativ bald tun können, sagte Wright dem Sender CNBC. «Wir sind einfach noch nicht bereit.» Alle militärischen Ressourcen der USA seien aktuell darauf ausgerichtet, die offensiven Fähigkeiten des Irans zu zerstören. Er halte es für wahrscheinlich, dass die US-Marine bis Ende des Monats einige Schiffe eskortieren könne, sagte Wright. US-Finanzminister Scott Bessent sagte dem Sender Sky News, er sei überzeugt, dass sie das bald ermöglichen werde - «vielleicht zusammen mit einer internationalen Koalition».