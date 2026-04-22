Das wirkt sich laut Raiffeisen alles dämpfend auf die Kosten für Endkonsumenten aus. Ganz im Unterschied zur Energiekrise nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022: Damals trieben steigende Gaspreise die Stromkosten in der Schweiz massiv nach oben. So musste etwa die aargauische Gemeinde Oberlunkhofen als Extrembeispiel 2023 den Grundstromtarif um über 260 Prozent anheben. «Dies wird sich nicht wiederholen», schrieben die Raiffeisen-Experten nun.