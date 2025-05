Die deutschen Flughäfen nehmen nach Ansicht des Branchenverbands BDL nicht ausreichend am weltweiten Boom der Luftfracht teil. Gründe seien mangelnde Flexibilität, hohe Kosten und fehlende Digitalisierung der Behörden, klagen BDL-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang und Fraport -Vorstand Pierre Dominique Prümm. Statt der globalen Steigerungsrate bei der Luftfracht von rund 11,3 Prozent habe es im vergangenen Jahr in Deutschland nur 1,8 Prozent mehr Ladevolumen gegeben. In den Folgejahren falle die Luftfracht hierzulande nach bisherigen Einschätzungen weiter zurück.