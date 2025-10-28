Orbans politischer Berater, Balazs Orban, schrieb dazu bei Facebook: «Der Fall ist ein Schulbeispiel dafür, wie die Fake-News-Medien versuchen, diejenigen zu spalten, die für Dialog und Frieden statt für die Logik des Krieges eintreten». Ungarns Premier habe lediglich betont, dass sein Land stark von russischem Öl und Gas abhängig sei, dass ohne diese Produkte die Preise «explodieren» würden und dass gravierende Versorgungsengpässe zu befürchten seien.