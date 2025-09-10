US-Präsident Donald Trump will mit Indien über Handelsbeziehungen sprechen - trotz der von den USA erhobenen Strafzölle wegen Ölgeschäften des Landes mit Russland. Man setze die Verhandlungen zur Beseitigung von Handelsbarrieren fort, schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Er freue sich, in den kommenden Wochen mit seinem «sehr guten Freund», dem indischen Premierminister Narendra Modi, zu reden.