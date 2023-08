Angestellten in der Schweiz geht es trotz hohem Stress am Arbeitsplatz besser als Angestellten andernorts in Europa. Das zeigt eine vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag veröffentlichte Erhebung. Knapp ein Viertel oder 23 Prozent der Erwerbstätigen in der Schweiz sahen bei der Arbeit ihre Sicherheit oder Gesundheit in Gefahr.

22.08.2023 14:44