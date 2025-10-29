Umsetzung der zweiten Phase des Gaza-Deals ungewiss

Derzeit wird die erste Phase des US-Plans umgesetzt, die neben der Waffenruhe auch die Freilassung aller Geiseln vorsah. Ob der Übergang zur zweiten Phase gelingt, ist ungewiss. Die Verhandlungen darüber dürften wegen starker Differenzen zwischen den Kriegsparteien viel schwieriger werden. Der 20-Punkte-Friedensplan sieht vor, dass eine Technokraten-Regierung gebildet wird, die ohne Beteiligung der Hamas für den Wiederaufbau des Gazastreifens sorgen soll. Eine internationale Friedenstruppe (ISF) soll den Gazastreifen stabilisieren, und die Hamas soll entwaffnet werden.