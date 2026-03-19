Deutschland zwischen den Fronten

Deutschland und die EU gerieten dagegen in Bedrängnis. Sei der Handel zwischen Deutschland und China 2017 noch ausgeglichen gewesen, importiere Deutschland heute doppelt so viel aus der Volksrepublik, wie es dorthin exportiere. «Erstmals importierte Deutschland mehr Autos aus China, als es dorthin verkaufte», schrieb McKinsey. Dafür steige der deutsche Handel mit der EU und in Schwellenländern wachse die Nachfrage nach deutschen Maschinen, Schienenfahrzeugen und Pharmazeutika.